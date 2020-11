Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo, passa por cirurgia após levar tiro: Está com uma bolsa de colostomia

27/11/2020 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 26, o ator Bruno Miranda, mais conhecido como Borat, assistente de palco do programa Amor & Sexo, foi atingido por um tiro enquanto tentava ajudar uma vítima de acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Desde então, informações sobre a saúde do artista têm sido postadas através do Stories de seu Instagram.

De acordo com a mais recente atualização, publicada na noite do dia 26, Bruno está se recuperando da cirurgia a que foi submetido, e por conta disso estaria usando uma bolsa de colostomia, que serve para captar as fezes de quem passa por procedimento cirúrgico na extremidade do intestino grosso:

Queridos, boa noite. Vamos continuar fazendo nossas preces, orações, mandando muito energia positiva para que o Bruno tenha uma ótima evolução e recuperação. Ele está com uma bolsa de colostomia e que seu intestino responda muito bem à cirurgia.