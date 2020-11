Santo André recebe 200 cestas básicas do Consulado de Israel

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/11/2020 | 11:47



O Banco de Alimentos de Santo André foi contemplado com a doação de 200 cestas básicas, na manhã desta sexta-feira (27), entregues pelo Consulado de Israel, e que serão destinadas a mais de 180 entidades atendidas pelo município. A ação sera realizada também em São Bernardo, a partir das 11h30.

O Cônsul-Geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, esteve há pouco na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), no bairro Santa Terezinha, para oficializar a entrega dos alimentos ao lado do prefeito reeleito Paulo Serra (PSDB), e da primeira-dama e presidente do Fundo Social da cidade, Ana Carolina Barreto Serra.

Lavi explicou que o trabalho solidário por parte do Consulado já era feito na Capital, mas que tinha projeto de expandir o atendimento contemplando, também, outros municípios da Grande São Paulo. Santo André foi a primeira cidade escolhida.

“É uma cidade grande, importante e bem organizada. O Consulado queria iniciar o projeto rápido, antes de janeiro e, passando as eleições, como o prefeito ganhou em primeiro turno, pudemos dar esse passo” explicou Lavi.

A primeira-dama e presidente de Fundo Social comemorou o fato da cidade ter sido a primeira escolhida, e disse que a parceria se somará ao trabalho de atendimento social feito pelo município. “Com esse momento, conseguimos coroar a nossa missão. Para nós é uma honra receber uma doação dessas, e ter o reconhecimento do nosso trabalho”, disse Ana Carolina.

O chefe do Paço ressaltou que a manhã de hoje representa para a cidade o início de uma parceria com País que caracterizou como “referência mundial”, sobretudo em soluções tecnológicas. “Se abre uma porta muito impotante para a cidade (a parceria com o Consulado de Israel) e ficamos muito felizes com o critério de escolha deles. É um motivo de muito orgulho”, reforçou.

Paulo Serra lembrou ainda a importância da doação diante da Covid. “Hoje, nossa grande prioridade ainda é essa de doação e de unir forças, porque estamos ainda vivendo um momento de pandemia. Estou sendo otimista que em mais 90 dias tenhamos a vacina disponível, mas ainda vivemos momento delicado”, pontuou o prefeito.