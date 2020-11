Exterior permite 5ª alta do Ibovespa, mas giro pode ser reduzido

27/11/2020 | 11:56



O Ibovespa engata a quinta valorização consecutiva hoje, reforçando os ganhos semanais marcados somente por altas em novembro. Até agora, acumula 4,33% de elevação semanal e 17,76% em novembro. No ano, contudo, tem queda de 4,33%. O Ibovespa segue a alta da maioria das bolsas europeias e de Nova York, que reabriram hoje após o feriado de ontem de Ação de Graças. No entanto, como o expediente por lá irá excepcionalmente até as 15 horas, o volume de negócios na B3 pode ficar minguado, o que ainda pode provocar instabilidade.

Ibovespa superou os 111 mil pontos nesta manhã, indo à máxima de 111.159,61 pontos, depois de passar pela mínima aos 110.161,10 pontos.

Às 11h30, subia 0,66%, aos 110.956,77 pontos.

O tom levemente positivo no exterior reflete o salto de 28,2% no lucro de grandes empresas industriais chinesas em outubro, reforçando a visão de que a economia chinesa foi a primeira a entrar e é a primeira a sair da crise da covid-19.

O crescimento do dado na China impulsiona as ações de empresas ligadas a commodities metálicas na B3. O minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao fechou com elevação de 0,96%, a US$ 129,62 a tonelada. O investidor ficará de olho especialmente em Usiminas, que elevou o valor previsto para a reforma do Alto-Forno nº3 da Usina de Ipatinga(AF3). Vale ON subia 1,44%, às 11h28; Usiminas PNA avançava 0,50%.

Também sustenta o otimismo moderado dos investidores a expectativa de analistas com novos estímulos mundiais para conter os efeitos da pandemia de coronavírus, especialmente no hemisfério norte, onde a segunda onda da doença avança. A esperança de que uma vacina chegue logo, principalmente a essa população, também permite ganho nos mercados de ações.

Segundo Mauro Orefice, diretor executivo da BS2, a onda de notícias positivas continua a empolgar o Ibovespa, como a definição eleitoral nos EUA, estudos promissores mostrando eficácia de várias vacinas contra a covid-19 e possibilidade de novos estímulos mundiais. Ele lembra que grandes fundos do exterior estão buscando ativos de risco em emergentes, e o Brasil não fica de fora. "A eleição americana tirou um ponto de incerteza no mercado e essa questão da vacina da Oxford que precisará de mais testes foi algo pontual. Agora, tem a discussão sobre um pacote fiscal nos EUA, que é legítima e deve ser aprovado. A dúvida é em relação ao valor", diz.

Enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, diz que a distribuição de vacinas para a covid-19 no país começará na próxima semana, a AstraZeneca anunciou que pretende ampliar emergencialmente a pesquisa sobre seu medicamento contra o coronavírus. A empresa admitiu que houve erro na dosagem administrada em alguns voluntários.

"O Ibovespa tem um novo pregão de alta, diante da perspectiva de distribuição de vacina, nova rodada de estímulo e manutenção recuperação economia global", afirma o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira, em análise enviada a clientes e à imprensa.

Já a indefinição nas cotações do petróleo inibe alta maior do Ibovespa. Enquanto o barril para janeiro na Nymex caía 0,35%, a US$ 45,55, o tipo Brent para mesmo vencimento subia 1,19%, a US$ 48,37, na Intercontinental Exchange (ICE). Investidores seguem na expectativa da reunião da Opep+. Hoje, conforme a Reuters, a Opep+ realizará conversas online informais amanhã, antes das reuniões programadas para a próxima semana. Petrobras PN cedia 0,35% e ON recuava 0,38%, às 11h30.

Além de acompanhar o petróleo no exterior, indicadores domesticam reforçam preocupação em relação ao avanço inflacionário e à fraqueza econômica. O IGP-M subiu 3,28% em novembro, após 3,23% em outubro. O resultado superou a mediana das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast, de 3,19%. Já a taxa de desemprego atingiu 14,6% no trimestre até setembro, após 14,40% no anterior, aquém da mediana de 14,80% das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast.