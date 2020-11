Comitê Organizador de Tóquio-2020 divulga calendário de eventos-teste para 2021

27/11/2020 | 11:59



A pouco menos de oito meses para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para o ano que vem por causa da pandemia do novo coronavírus, o Comitê Organizador está definindo todos os detalhes para o evento. Nesta sexta-feira foi divulgado uma versão atualizada do calendário de eventos-teste para a competição, que começará no dia 23 de julho.

De acordo com a nova programação, haverá eventos-teste para 18 modalidades, que testarão o local de competição, elementos de tecnologia e a força de trabalho, sobretudo no que diz respeito às medidas de contenção do contágio da covid-19.

"Em resposta à situação do Covid-19, implementaremos medidas preventivas contra infecções e planejaremos realizar testes abrangentes de vários aspectos do gerenciamento do local, incluindo o manuseio de espectadores em eventos de teste selecionados", informou o Comitê Organizador em um comunicado oficial. Alguns dos eventos-teste terão presença de público, mas os detalhes serão anunciados futuramente.

A maioria dos eventos-teste, que servem de ensaio geral para as diferentes modalidades, já havia acontecido antes da decisão, tomada em março passado, do adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos na capital japonesa. Em 2021, a maior parte dos testes olímpicos acontecerá em março e maio.

O primeiro deles será voltado ao nado artístico, de 4 a 7 de março, no Centro Aquático recentemente inaugurado para a Olimpíada. Depois se seguirão, pela ordem, os testes de polo aquático (10 e 11 de abril), saltos ornamentais (18 a 23 de abril), rúgbi (22 de abril), natação (24 e 25 de abril), ciclismo BMX (24 e 25 de abril), ciclismo de pista (25 de abril), natação paralímpica (26 de abril), tiro (26 a 30 de abril), skate (28 e 29 de abril), vôlei (1 e 2 de maio), ginástica artística (4 de maio), ginástica rítmica (8 de maio), atletismo (9 de maio) e basquete 3x3 (14 a 16 de maio).

Os eventos-testes do rúgbi em cadeira de rodas, atletismo paralímpico e maratona ainda terão as datas definidas.