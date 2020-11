Renovado e mais potente, Toyota SW4 2021 pode custar até R$ 314.790

Leo Alves

Do Garagem360



27/11/2020



Seguindo os passos da Hilux, o Toyota SW4 ganhou mudanças visuais para a linha 2021. Externamente, o modelo ganhou novos faróis, para-choques e uma grade redesenhada. Internamente, as mudanças fizeram com que houvesse uma nova combinação de cores no estofamento e nas portas, novos mostradores no painel de instrumentos e central multimídia de oito polegadas com Android Auto e Apple CarPlay para todas as versões, sendo que a topo de linha SRX tem caixas assinadas pela JBL.

O motor diesel recebeu um tempero a mais e agora oferece mais 15% de potência, rendendo 204 cv. Já à venda no Brasil, o SW4 2021 custa entre R$ 202.390 (com motor flex) e R$ 314.790 (diesel).

Toyota SW4 2021

A linha 2021 da família SW4 ganhou mais equipamentos. A versão SRX passou a ter modo de seleção de condução (Eco, Power e Sport) e bancos dianteiros com sistema de ventilação. Além disso, há agora o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS).

Este sistema conta com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista. Ele inclui o sistema de pré-colisão frontal (PCS), sistema de alerta de mudança de faixa com condução assistida (LDA) e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Já a versão flex SR ganhou ar-condicionado com display digital, alarme (perimétrico e volumétrico) e computador de bordo com tela de 4,2 polegadas de TFT.

A versão SRV flex, por sua vez, incorporou o ajuste elétrico de distância, inclinação e altura do banco dianteiro do passageiro.

Preços

Na tabela, confira os preços e versões do SW4 2021.

Cores

As cores disponíveis para o SW4 são: Marrom Metálico, Preto Mica, Prata Metálico, Cinza Metálico, Super Branco e Branco Perolizado (exclusivo para a versão SRX).