Zac Efron termina relacionamento com australiana

27/11/2020 | 10:10



Não deu nem tempo de Zac Efron assumir o namoro com Vanessa Valladares publicamente, que o romance já chegou ao fim!

Segundo o jornal Mirror, os dois teriam rompido após cinco meses de relacionamento por conta da agenda de trabalho do ator. O The Sun revelou ainda que tudo começou a desandar entre eles quando Zac deixou Byron Bay e seguiu para Adelaide, também na Austrália, para iniciar as filmagens de seu novo longa-metragem. A distância entre ele e a australiana teriam dificultado que o romance vingasse.

Tempos atrás, o TMZ havia revelado que Zac estaria cansado de Hollywood e teria decidido comprar uma casa com a então namorada, que é modelo e garçonete na Austrália, no mesmo local onde ela vive. Os dois teriam se conhecido quando Zac visitou em junho o café onde Vanessa trabalhava. Apesar das especulações sobre o namoro, os dois nunca falaram publicamente sobre o assunto, embora tenham sido vistos juntos de mãos dadas algumas vezes