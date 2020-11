Mesmas divergências significativas persistem sobre Brexit, diz UE

27/11/2020 | 09:39



O chefe das negociações do Brexit por parte da União Europeia, Michel Barnier, informou nesta sexta-feira, 27, em sua conta oficial no Twitter, que as tratativas do acordo comercial com o Reino Unido seguem com as "mesmas divergências significativas".

Ele e sua equipe irão nesta sexta a Londres para se reunir com o negociador David Frost e tentar aparar as arestas. Barnier e alguns de seus diplomatas estavam em autoisolamento desde a semana passada, após contato com uma pessoa infectada pela covid-19. No Twitter, o funcionário europeu disse que sua quarentena acabou.

A fala de Barnier vem na esteira de um ceticismo crescente quanto a um acordo com os britânicos antes do término do período do Brexit.

A Reuters reportou, no período da manhã, que ele admitiu a portas fechadas com diplomatas europeus não ser capaz de dizer se a parceria comercial estará pronta a tempo. O intervalo de transição do divórcio entre os dois lados termina em 31 de dezembro.