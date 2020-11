Thais Fersoza se emociona com primeiro dia de escola de Melinda: - Está doendo

27/11/2020 | 09:10



Thais Fersoza relembrou um momento bastante especial para a a família Fersoza-Teló: o primeiro dia de aula da filha primogênita, Melinda, que foi para a escola com quatro anos de idade. No YouTube, a atriz explicou que as cenas foram gravadas antes da pandemia do coronavírus, no início de março deste ano.

- Já faz uns dois dias que a gente está meio borocoxô. A gente conversou e chegamos a conclusão que de fato é porque chegou a hora da Melinda ir pra escola. A gente a sabe o quanto isso é importante pra ela, o quanto vai ser especial, o quanto a gente a preparou pra isso, ela se preparou pra esse momento, o quanto a gente conversou, mas tá doendo, disse ela sobre a decisão de colocar Melinda na escola.

Michel Teló concordou ao fundo do vídeo e os dois se emocionaram ao falarem sobre como foi comprar o material escolar, uniforme e toda a preparação para o início da vida escolar de Melinda.

Thais não conteve as lágrimas e disse que estava muito ansiosa e nervosa para o momento.

- Eu não quero passar isso pra ela de jeito nenhum então eu sempre falo que é muito especial, que é maravilhoso, que ela vai conhecer vários amiguinhos. Mas gente, entendam que esse é choro é só porque eu amo muito aquela pequenininha e vou sentir muita falta dela, contou.

Ela ainda esclareceu a decisão de colocar Melinda na escola apenas com quatro anos de idade, revelando que o filho caçula, Teodoro, irá um pouco mais cedo, com três anos.

- A gente achou que seria melhor assim. Foi nossa escolha como casal. Meu trabalho me permite isso, eu pude tirar esse tempo, de ter ela em casa.

Já na escola, Michel Teló e Thais se emocionaram e falaram sobre a nova etapa da vida da família.

- É emoção pelo crescimento, pela fase nova, o crescimento dela. Essa nova etapa para ela, para nós, para o Teodoro, que vai ficar em casa sem ela. Eles abraçaram apertado. A gente fica emocionado por esse momento, é tudo muito novo. Ficamos orgulhosos.