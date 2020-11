Atriz Daria Nicolodi, mãe de Asia Argento, morre aos 70 anos de idade

27/11/2020 | 08:10



Morreu no dia 26 de novembro a atriz e roteirista italiana Daria Nicolodi. No Instagram, a atriz Asia Argento anunciou a perda da mãe aos 70 anos de idade.

Descanse em paz, amada mãe. Agora você pode voar livre com seu grande espírito e não terá que sofrer mais. Vou tentar continuar por seus amados netos e especialmente por você que nunca iria querer me ver tão triste. Sem você eu sinto falta do chão sob meus pés e sinto que perdi meu único verdadeiro ponto de referência. Estou perto de todos aqueles que a conheceram e a amaram. Eu sempre serei sua Aria, escreveu.

A causa da morte não foi divulgada. Entre os filmes de destaque em seu currículo estão Prelúdio Para Matar, de 1975, e Inferno de 1980.