França revisa leitura do PIB do 3º tri e passa a ver expansão de 18,7% na margem

27/11/2020 | 07:40



O Produto Interno Bruto (PIB) da França saltou 18,7% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores, informou nesta sexta-feira, 27, o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). Essa é a segunda leitura do órgão para o dado. A primeira previa um crescimento 0,4 ponto porcentual menor, de 18,3%. No segundo trimestre, a economia francesa recuou 13,8%, também na margem.

Na comparação anual, contudo, o PIB francês encolheu 3,9% no terceiro trimestre, com quedas fortes nas exportações (-15,3%) e nas importações (-9,1%). O único componente que subiu foi o gasto público, na esteira do combate à crise da covid-19 (alta de 0,5%).

Na primeira leitura, em base anual, a queda estimada era de 4,3%.