27/11/2020 | 07:41



Mais importante prêmio da indústria da música, a edição 2021 do Grammy ocorre em 31 de janeiro, em Los Angeles, com apresentação do comediante Trevor Noah. A cantora Beyoncé liderou as indicações: nove nomeações, à frente de Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch, que foram indicados seis vezes cada.

Swift e Dua Lipa vão competir pelo principal prêmio (álbum do ano) com Post Malone, Coldplay, Haim, Jacob Collier, Black Pumas e Jhene Aiko.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.