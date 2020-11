Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

26/11/2020 | 20:24



A programação de filmes da semana está como os cinéfilos gostam: repleta de produções premiadas e feitas por brasileiros. Entre as estreias, impossível não destacar Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou. Indicado para representar o País no Oscar de 2021, o documentário foi idealizado pelo cineasta Hector Babenco e concretizado por Bárbara Paz, com quem se casou em 2010.

A produção é uma homenagem romântica e sensível dos últimos anos de vida de Babenco, que morreu aos 70 anos em decorrência de um câncer em 2016. Combina registros da vida cotidiana e cenas de filmes feitos pelo cineasta ao longo de sua carreira, e já ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza de 2019 e no Festival de Viña Del Mar, no Chile, em 2020.

Outro premiado que chega hoje aos cinemas é Pacarrete, do cearense Allan Deberton. O longa, estrelado por Marcélia Cartaxo (A Hora da Estrela, 1985) conquistou oito categorias no 47º Festival de Gramado 2019. Tem também Mulher Oceano, estreia da atriz Djin Sganzerla como diretora - levou o prêmio de Melhor Filme no Porto Femme International Film Festival, em Portugal.

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 26/11 e 2/12.

*O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

ESTREIAS

Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz.

Em um documentário sensível e emocionante, a atriz e diretora compartilha memórias, reflexões e cenas dos últimos momentos de vida do cineasta Hector Babenco. O filme é o indicado brasileiro ao Oscar 2021. 12 anos. 75 min.

Invasão Zumbi 2: Península

Dir. Yeon Sang-ho. Com Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee.

Depois de fugir de um ataque de zumbis na península coreana, o ex-soldado Jung-seok volta ao território em uma missão. Ele acaba encontrando alguns sobreviventes? 14 anos. 116 min.

Meu Querido Elfo

Dir. Evgeniy Bedarev. Com Dmitriy Bedarev, Dmitriy Belotzerkovskiy, Mikhail Bespalov.

Uma mãe solteira compra um flat em Moscou, mas só descobre depois que um elfo vive no local há mais de um século. Sua missão é proteger um tesouro escondido na propriedade de uma bruxa. 12 anos. 90 min. Cantareira Norte Shopping: 14h50.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia.

O mar parece ser o único elo entre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e uma nadadora de travessia oceânica, vista por ela antes da mudança rasgando o horizonte no Rio de Janeiro. 109 min.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira.

Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive no Ceará. Seu sonho é estrelar um balé na grande festa da cidade, mas a falta de entusiasmo da população logo se mostra um desafio para ela. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 21h10. Espaço Itaú Pompeia: 18h30, 21h.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom.

A rainha Poppy e Branch embarcam em uma jornada épica para estabelecer a paz entre diferentes mundos Troll. Só assim eles poderão enfrentar uma ameaça misteriosa, que coloca todos em perigo. Livre. 90 min.