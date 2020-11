Grande ABC registra 82.116 casos e 2.987 mortes de Covid

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020



De acordo com boletim epidemiológico divulgado pelas prefeituras das sete cidades, a região totaliza 82.116 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. Do total, 2.579 foram diagnosticadas desde domingo, média diária de 516, quantidade 21,7% maior do que na semana passada. Conforme publicado nesta quinta-feira (26) pelo Diário, em apenas 25 dias, novembro ultrapassou o número de casos confirmados nos 31 dias de outubro.

Em relação às mortes de Covid-19, são 2.987 vítimas ao todo, sendo que 55 foram confirmadas nos últimos cinco dias, cerca de 11 por dia. O aumento é de 22,2% em comparação à última semana. Vale lembrar que os registros não ocorrem necessariamente no dia do óbito, já que depende de averiguação do diagnóstico e lançamento em plataforma do Ministério da Saúde para serem contabilizadas pelas prefeituras.

Santo André soma 23.132 casos e 677 falecimentos, São Bernardo acumula 33.475 infectados e 1.031 óbitos, São Caetano contabiliza 4.958 diagnósticos e 263 mortes, Diadema registra 10.771 positivos e 502 perdas, Mauá totaliza 7.059 confirmações e 381 vítimas fatais, Ribeirão Pires computa 2.070 contaminações e 106 vidas ceifadas, enquanto Rio Grande da Serra registra 651 casos e 27 óbitos. Ao menos 69.521 pessoas foram recuperadas.

No Estado de São Paulo, o governo estadual registra 41.773 mortes e 1.229.267 casos de Covid. São 1.084.660 pessoas curadas e 9.432 pacientes internados.

Segundo o Ministério da Saúde, 6.204.220 brasileiros foram infectados pelo coronavírus, dos quais 5.528.599 foram recuperados e 171.460 faleceram. Segue em acompanhamento 504.161 pesoas.