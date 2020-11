Campanha mobiliza crianças a doarem brinquedos em Mauá

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020 | 19:42



O Instituto Ensina (Educação, Cultura e Desenvolvimento Social) - ONG (Organização Não Governamental) que auxilia 20 entidades em Mauá - em parceria com o Mauá Plaza Shopping, criou a campanha Doa Mauá Kids que fomenta a cultura de doação de brinquedos nas crianças e cultiva nos pequenos a ideia de que podem fazer muita diferença na sociedade. A primeira edição da campanha na cidade ficará na loja do Doa Mauá Kids, no Mauá Plaza Shopping, na cidade, inaugurada hoje, e aceitará brinquedos novos ou em bom estado de conservação até o dia 23 de dezembro. A expectativa é a de que 2 mil brinquedos sejam recolhidos. Máscaras serão distribuídas para as crianças que doarem no local.

A campanha no centro de compras integra o Doa Mauá, que estimula a doação para organizações sem fins lucrativos da cidade, em que o doador pode acessar o site (www.doamaua.com.br) e escolhe qual organização quer ajudar e qual valor deseja doar. São 12 organizações participantes como Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Mauá, Chácara das Flores, Estrela Azul e Girafinhas que juntas, beneficiam 4.614 pessoas pelo Doa Mauá. Por conta da pandemia pela Covid-19, as instituições sociais sofreram drasticamente com a redução das doações e por isso, precisam do incentivo e do estimulo das doações para continuarem sobrevivendo.

Os brinquedos arrecadados serão distribuídos em janeiro para as crianças beneficiadas dessas instituições. Em paralelo aos itens doados, pelo site do Doa Mauá, o projeto estima a arrecadação de R$ 120 mil, fundamentais para retomarem as atividades em 2021, já que neste ano, praticamente todos os eventos sociais - fonte de renda dessas entidades - foram cancelados para evitar aglomerações e proliferação do vírus.

“A cultura da doação desenvolve o sentido de pertencimento e de participação que implica assumir que todos podemos ser agentes de mudança. O Doa Mauá Kids busca incentivar nossas crianças a serem solidárias e terem a certeza de que elas podem mudar positivamente o mundo, começando pela nossa cidade. Essa ação é inspirada no Dia de Doar Kids que inspira crianças a pensarem em suas próprias iniciativas de solidariedade”, comenta a fundadora do Instituto Ensina e idealizadora do Doa Mauá, Thaisa Paulino Damo.