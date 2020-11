Presidente do Guarani não descarta reforços e revela sondagens por jogadores

26/11/2020 | 19:32



O elenco do Guarani ainda não está fechado para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes têm até o dia 9 de dezembro para realizarem trocas em suas listas de inscritos e até lá pode chegar alguma cara nova no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

"Caso haja alguma necessidade ou um pedido da comissão técnica, o Conselho de Administração está pronto para agir. Temos jogadores mapeados e, caso seja necessário, pode haver alguma contratação", disse o presidente Ricardo Moisés.

O mandatário bugrino revelou que alguns jogadores do elenco sofreram investidas de clubes da Série A na semana passada - o prazo para a inscrição se encerrou na última sexta-feira -, mas optaram por continuar no clube por confiarem no projeto.

"Foram no mínimo três jogadores que tiveram propostas da Série A e todos, acreditando no projeto e na estrutura oferecida, optaram por permanecer", finalizou Roberto Moisés.

Nos próximos dias, a diretoria deve oficializar as renovações com o zagueiro Romércio e o volante Marcelo, que possuem contrato até o fim de novembro. Ambos estão apalavrados, faltando apenas a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Invicto há quatro jogos, sendo três vitórias, o Guarani está na 11ª colocação da Série B, com 31 pontos. No sábado, o time recebe a líder Chapecoense, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada.