Morre a artista plástica andreense Damara Bianconi

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020 | 19:33



Um dos nomes mais importantes das artes plásticas do Grande ABC, a andreense Damara Bianconi morreu nesta quinta-feira (26), aos 62 anos. Ela lutava contra um câncer, mas a causa oficial da morte não foi divulgada.

Atuante no Grande ABC, Damara assinou diversas exposições, entre elas Foto Ideal, realizada em Santo André, e Brasil, Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve-se Quem Puder, em Mauá, organizada pela AAPC (Associação dos Artistas Plásticos de Colagem), junto de outros artistas. Hoje suas peças ilustram acervos como o da Pinacoteca de São Bernardo, por exemplo.

Participou da comissão julgadora do tradicional Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, em Santo André e sua carreira foi marcada, também, por seu trabalho como curadora. Uma delas foi em Constelar, preparada na Casa do Olhar, em Santo André, com peças assinadas por Luiz Roberto Rodrigues Lopreto.