Ponte Preta faz mistério sobre Apodi e deve ter mudanças no sábado

26/11/2020 | 19:26



A Ponte Preta vai apostar no mistério para surpreender o CSA, em Alagoas, no próximo sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e evitou até mesmo revelar se o lateral-direito Apodi viajou, nesta quinta-feira à tarde, com a delegação para a capital alagoana no início da tarde.

Um dos principais jogadores do time, Apodi se contundiu no lance que marcou o gol da vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, em Campinas, na última terça-feira. Apesar da situação não ser grave, o jogador não deve entrar em campo contra o CSA.

A dúvida será sobre quem o técnico Marcelo Oliveira vai escalar no lugar de Apodi, que nos últimos dois jogos atuou como ponta direita, enquanto Léo Pereira fez a lateral. As opções do treinador são Neto Moura, Luan Dias e Guilherme Pato.

Uma mudança, porém, é certa. Guilherme Lazaroni levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. Ernandes e Yuri são as opções para a lateral esquerda. No ataque, Matheus Peixoto deve ficar com a vaga de Wanderley, que não foi bem nos dois jogos que fez como titular.

A lista de desfalques ainda tem o goleiro Ivan, que passou por uma cirurgia no punho e só volta em 2021, os zagueiros Rayan e Luizão - ambos em fase de transição - e os atacantes Moisés, em quarentena após testar positivo para a covid-19, e Tiago Orobó, lesionado.

A provável escalação da Ponte Preta é: Ygor Vinhas; Léo Pereira, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Ernandes (Yuri); Barreto, Dawhan, Camilo e Luan Dias (Neto Moura ou Guilherme Pato); Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Invicta há cinco jogos, a Ponte Preta tem 36 pontos e está na sétima colocação. Adversário deste sábado, o CSA vem logo atrás, com dois pontos a menos.