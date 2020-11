“Criaturas” e folhagens de Natal invadem parque próximo a Orlando

Redação

26/11/2020 | 19:18



A entrada de viajantes que chegam do Brasil ainda está suspensa nos Estados Unidos, mas esta pode ser uma boa época para descobrir novidades no país e se planejar para fazer uma viagem diferente quando for possível.

Quem pretende ir a Orlando, por exemplo, pode incluir no roteiro uma visita ao Bok Tower Gardens, que fica na região vizinha de Lake Wales. Tomado de verde, o local é perfeito para quem pretende circular em ambientes abertos.

Natal no Bok Towers Gardens

Para quem mora na Flórida, o Bok Tower Gardens está recheado de surpresas. De 27 de novembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021, os visitantes poderão aproveitar a Peace on Earth, uma celebração de Natal ao ar livre. Confira detalhes sobre o evento:

Vermelho e verde: as cores do Natal

A exibição de folhagem de Natal deste ano no Bok Tower Gardens inclui plantações coloridas de poinsétias, begônias e petúnias. Estas flores se unem a grandes árvores em um retrato da arte hortícola. A beleza sazonal é acentuada com concertos diários de carrilhões festivos às 13h e 15h.

Novo para 2020 – Paz na Terra: O Legado de Edward Bok

Edward Bok, idealizador do Bok Tower Gardens, inspirou muitas pessoas ao longo de sua vida. Uma vez no jardim, os visitantes terão a oportunidade de aprender mais sobre seu legado em uma exposição ao ar livre localizada no Oval Lawn.

Criaturas de Natal

Os esquilos Tucker e Tilly convidam seus amigos da floresta para trazer o espírito das festas e diversão para toda a família. As crianças que forem ao Bok Tower Gardens podem pegar o Guia das Criaturas de Natal (Christmas Critters) e procurar cada um desses amigos da floresta para receber um prêmio.