Príncipe Harry e Meghan Markle celebram primeiro Ação de Graças desde que se mudaram para os Estados Unidos

26/11/2020 | 17:10



O Dia de Ação de Graças é celebrado sempre em toda última quinta-feira de novembro, portanto, em 2020, o feriado nos Estados Unidos acontece nesta quinta-feira, dia 26. Meghan Markle e o Príncipe Harry não deixarão a data passar em branco!

Essa será a primeira vez que o casal celebrará a data nos Estados Unidos, depois que eles deixaram de ser membros seniores da Família Real Britânica e se mudado para o país.

Junto com o filho Archie, a família terá um jantar discreto na casa deles, de acordo com uma fonte próxima informou ao jornal HELLO!:

- Eles planejam desfrutar de uma refeição caseira com pratos tradicionais de Ação de Graças, incluindo receitas feitas com vegetais frescos de sua horta.

Harry, Meghan e Archie se mudaram para os Estados Unidos em março de 2020. O casal comprou sua primeira casa em Montecito, em Santa Bárbara, em julho desse ano, no mesmo mês em que ela sofreu um aborto espontâneo, conforme afirmado por Meghan em entrevista recente.