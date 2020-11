Forte e rápida chuva alaga vias da região; quedas de árvores também foram registradas

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020 | 15:44



Atualizado às 16h55

Chuva volumosa - por volta de 35 milímetros - e rápida - cerca de 10 a 30 minutos - alagou algumas ruas e avenidas do Grande ABC nesta quinta-feira (26). A água começou a cair entre 14h e 14h30, e já cessou.

O Diário flagrou pontos de acúmulo de água como a Avenida Guido Aliberti (foto abaixo), em São Caetano, e na Rua Doutor Simão de Lima, no Palmares, em Santo André. De acordo com o Corpo de Bombeiros, teve ocorrência de queda de árvore sobre veículo na Rua Burgas, 65, no bairro andreense Jardim Oriental.

Em São Bernardo, há relatos de falta de energia elétrica e quedas de árvores. O leitor Anderson Gores enviou imagens da Alameda Dona Tereza Cristina, Nova Petrópolis, onde duas árvores de grande porte caíram. A luz acabou, mas ninguém se feriu (abaixo).

Na Avenida Marechal Deodoro, 1.570, a placa da loja Caedu foi parar na calçada e árvore caiu também na Rua Carlos Del Prete, altura do número 63 (abaixo).

O Diário entrou em contato com as prefeituras e aguarda um posicionamento.