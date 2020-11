Peugeot Landtrek é revelada, mas só chega ao Brasil em 2022

Leo Alves

Do Garagem360



26/11/2020 | 15:48



Nesta semana foi apresentada para a América Latina a Peugeot Landtrek, picape média da marca francesa. Porém, embora a live de lançamento tenha sido aberta para jornalistas brasileiros, o modelo ainda vai demorar para chegar ao Brasil. Segundo a fabricante, seu lançamento no mercado tupiniquim será apenas em 2022.

Peugeot Landtrek: lançamento

Antes, ela estreia no México, Equador, Peru, Panamá, Uruguai, Haiti, Chile e na República Dominicana e Guatemala já em 2021. Brasil, Argentina e Colômbia ficariam para a segunda fase do lançamento.

Inicialmente, a picape será vendida com os motores 2.4 turbo a gasolina de 210 cv e 32,6 kgfm de torque, além do 1.9 turbodiesel de 150 cv e 35,7 kgfm de torque. O primeiro propulsor pode ter câmbio manual ou automático, sempre com seis marchas. Já o segundo só estará disponível com a caixa manual.

Expedição

Para preparar a picape para a região, foram mais de 2 milhões de quilômetros rodados no Brasil, Argentina e México. E para colocar à prova o modelo, a marca vai percorrer 26 mil km durante 50 dias. Três unidades da Landtrek irão de Los Cabos, no México, até Ushuaia, na Argentina. A expedição Peugeot Landtrek Conectando as Américas teve início em 25 de novembro e deve se estender até 8 de fevereiro de 2021.