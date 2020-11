Descubra o que fazer em Manaus, no Amazonas

Redação

Do Rota de Férias



26/11/2020 | 15:48



Com os turistas cada vez mais de olho em experiências no Brasil, um destino que vale ser considerado nas próximas férias é Manaus. Há muitos anos, a capital do Amazonas recebe, principalmente, estrangeiros ávidos por explorar a região e usá-la como base para conhecer a Floresta Amazônica. Agora, é a vez dos brasileiros descobrirem o destino, que tem muito a oferecer. Confira aqui o que fazer em Manaus.

Divulgação Piscina do Juma Ópera, em frente ao Teatro Amazonas

O que fazer em Manaus

As atrações de Manaus incluem edifícios históricos, praias de rios e passeios perfeitos para quem deseja ficar em contato direto com a natureza. Confira algumas opções.

Encontro das Águas

Uma das principais atrações para quem vai a Manaus é o Encontro das Águas, fenômeno que acontece por uma extensão de mais de 6 km em que as águas dos rios Negro e Solimões correm lado a lado sem se misturar. Além disso, nas margens do Rio Negro encontra-se a praia de Ponta Negra, com sua orla urbanizada e quadras esportivas.

Zoo de Manaus

Se a ideia é ficar em contato com a natureza, vale a pena visitar também o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), ou Zoo de Manaus, criado e administrado pelo Exército Brasileiro, que abriga mais de 200 espécies da fauna amazônica. Lá, é possível avistar viveiros de macacos, pássaros e felinos, além de um aquário.

Museu da Amazônia

Na hora de listar o que fazer em Manaus, não deixe de incluir o Musa, Museu da Amazônia. Ocupando 100 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o espaço é uma área de floresta de terra firme e nativa que vem sendo estudada há mais de 60 anos. As atrações por lá incluem exposições periódicas, viveiro de orquídeas e bromélias, visita a um lago, aquários e laboratórios experimentais de serpentes, de insetos e de borboletas, além de trilhas na floresta.

Palácio Rio Negro, Mercado Municipal e outros locais históricos

Entre as diversas referências culturais de Manaus destaca-se o Palácio Rio Negro, antiga sede do governo construída em 1917 e que ostenta uma belíssima e enfeitada fachada. Uma vez na cidade, vale a pena ir também ao Mercado Municipal, com seus aromas, sabores e artesanatos da Amazônia.

O roteiro histórico ainda pode passar pelo Palacete Provincial, que abriga a Pinacoteca do Estado, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Tiradentes, o Museu da Arqueologia e o Museu de Numismática (que tem uma grande coleção de moedas). Não deixe de passar também pelo Porto de Manaus, o maior porto flutuante do mundo.

Teatro Amazonas

Local mais turísticos de Manaus, o Teatro Amazonas é um dos principais símbolos arquitetônicos do Amazonas. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966, é famoso por sua exuberante cúpula e arquitetura em estilo renascentista.

Bem em frente a ele fica o novíssimo Juma Ópera, inaugurado em fevereiro. O hotel-butique é formado por dois casarões tombados e restaurados e dois prédios construídos no mesmo estilo.