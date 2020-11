Rodovias Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni estão congestionadas

Do Diário do Grande ABC



26/11/2020



A rodovia Imigrantes está congestionada em todo o trecho de Serra, sentido Capital, por excesso de veículos. Também tem tráfego parado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 262 ao km 252, porque houve um acidente na altura do km 253. Neste momento, a faixa 2 (da direita) está bloqueada no trecho e o tráfego flui pela faixa 1 (da esquerda).



Nas outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) o tráfego está normal.



O tempo está bom e a visibilidade é boa em todos os trechos.



A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, o SAI está em Operação 5x3 operacional, com descida pela pista norte operacional da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).