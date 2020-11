Virgínia Fonseca desabafa sobre suposições do sexo de seu bebê: Não se tem um dia de paz

26/11/2020 | 15:10



A quantidade de boatos que estão rondando sobre o sexo do bebê de Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão cada vez ganhando mais forças. Depois de todo bafafá que haveria um leilão com o resultado da sexagem da criança, agora, segundo o colunista Léo Dias do Metrópoloes, aparentemente o casal está esperando por um menino.

A assessoria de imprensa da influencer chegou conversar com o jornalista e eles afirmaram que não contam com acesso a informações neste grau de intimidade e acrescentou ainda que há uma expectativa enorme para o chá revelação que será realizado no próximo sábado, dia 28.

Lembrando que este é o primeiro filho do casal e apesar da revelações do jornalista, Virgínia não parece estar nada contente pelas suposições que estão fazendo sobre o sexo do bebê que ela está esperando. Tudo porque, a influencer usou de suas redes sociais na última quinta-feira, dia 26, para desabafar sobre o assunto e se diz incomodada com tudo isso.

Eu aqui esperando o exame ficar pronto, enquanto já tem gente chutando o sexo do meu neném. Bom dia, realmente não se tem um dia de paz, escreveu Vírgina na publicação.

Eita! Mas então será que vale dar um chute em qual você acha que vai ser o sexo da criança?