Federação Paulista de Futebol divulga datas e horários das oitavas de final da Copa Paulista

26/11/2020 | 14:58



A Federação Paulista de Futebol organizou os detalhes para definir as datas e horários das oitavas de final da edição deste ano da Copa Paulista. Na tarde desta quinta-feira (26), a entidade revelou o calendário completo da segunda fase da competição, cuja etapa classificatória acabou na quarta-feira (25).

Dois times do Grande ABC seguem na disputa. No sábado, às 15h, o Água Santa (de Diadema) recebe o Grêmio Novorizontino e o São Bernardo viaja para enfrentar a Ponte Preta. Os jogos de volta estão marcados para ocorrer na quarta-feira, também a partir das 15h, com o Netuno indo para o Interior e o Tigre atuando em seu campo.

Caso haja igualdade na soma dos resultados, com uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols ou dois empates, a decisão de quem vai para as quartas de final ocorre nos pênaltis.

Todas as partidas serão realizadas com portões fechados, como manda o protocolo contra a proliferação do novo coronavírus. O público poderá ver os confrontos gratuitamente pela plataforma virtual FPF TV/Mycujoo.

A Copa Paulista tem final programada para acontecer em 23 de dezembro. O campeão escolhe entre vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, com o vice ficando com o restante.