Mads Mikkelsen é anunciado como substituto de Johnny Depp no terceiro filme de Animais Fantásticos

26/11/2020 | 14:11



Johnny Depp não estará no terceiro filme da franquia Animais Fantásticos. No entanto, a Warner Bros agiu rápido e já confirmou um ator de grande porte para assumir o papel no longa, que já está sendo filmado: trata-se de ninguém menos que Mads Mikkelsen!

O ator, que ficou conhecido por seus papéis em Hannibal, Doutor Estranho e Rogue One: Uma História Star Wars, já havia sido especulado para assumir o papel do vilão Gellert Grindelwald na trama, mas nada havia sido confirmado até o momento. No entanto, de acordo com a BBC, o estúdio afirmou por meio de um comunicado oficial que o ator havia sido contratado.

Depp, que viveu o vilão no segundo filme da franquia, foi afastado das filmagens após perder um processo que moveu contra o jornal britânico The Sun, que o chamou de espancador de esposa em um artigo publicado em 2018. O ator foi condenado a pagar o valor de 630 mil libras esterlinas - quase quatro milhões e meio de reais - à editora responsável pelo periódico, a News Group Newspapers.

Apesar de o ator ter alegado que iria recorrer da decisão, a BBC também afirma que seu pedido de revisão da determinação judicial foi negado na semana passada, embora a informação só tenha se tornado pública na última quarta-feira, dia 25. Ainda assim, o ator pode recorrer ao Tribunal de Recursos para uma última tentativa de contestação até o dia 7 de dezembro.

Com a contratação de Mikkelsen para o papel, os ânimos voltam a ficar atiçados para conferir o destino do longa baseado no universo de Harry Potter. Vale lembrar, inclusive, que parte do terceiro filme irá se passar no Rio de Janeiro!