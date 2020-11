Internautas criticam retorno de PC Siqueira ao YouTube após acusações de pedofilia: Com o tempo todo mundo esquece e segue o jogo

26/11/2020 | 14:10



Na última terça-feira, dia 25, o youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, fez seu retorno ao YouTube após ser afastado por conta das acusações de pedofilia que encarou judicialmente. Ele já havia anunciado a volta de seu canal em meados de novembro, através do Instagram, quando publicou o vídeo abaixo com a seguinte legenda:

Por enquanto só posso postar vídeos antigos, mas veja lá pela nostalgia. Estamos voltando.

A volta do youtuber foi marcada por um vídeo satírico no qual PC simula um jornal que comenta as principais notícias do dia. O conteúdo, no entanto, revoltou ainda mais os internautas que já estavam incomodados com o fato de o youtuber ter conseguido permissão para retomar o canal.

De acordo com usuários do Twitter, Siqueira fez piada com as acusações de pedofilia no vídeo e a situação levantou ainda mais questionamentos à justiça brasileira.