São Paulo registra 1,2 milhão de casos e 41,8 mil óbitos pela covid-19

26/11/2020 | 13:33



O Estado de São Paulo registra nesta quinta-feira (26) 1.229.267 casos confirmados de covid-19 e 41.773 óbitos pela doença. Entre ontem (26) e hoje, foram registrados 4.523 novos casos, alta de 0,4%, e 172 novos óbitos, aumento de 0,4%. O índice de ocupação dos leitos de UTI é de 50% no Estado e de 57,2% na região metropolitana da capital.

Nesta semana o Estado reverteu a tendência de queda no número de casos e passou a apresentar variação mensal positiva no número de novos diagnósticos. Segundo dados desta quarta-feira (26), cresceu em 2,7% o número de casos registrados no comparativo entre os últimos 30 dias com os 30 dias anteriores. Internações têm oscilação mensal negativa de 0,2% e óbitos caíram 23,4%.

Na capital, a variação é mais acentuada: houve crescimento de 46,5% no número de casos e de 14,4% no número de internações. Óbitos oscilaram negativamente em 0,4%. O governo não informou se intensificará as medidas restritivas para a capital. O próximo anúncio do Plano São Paulo de quarentena heterogênea foi adiado para a próxima segunda-feira (30), dia seguinte ao segundo turno das eleições, segundo o governo por "instabilidades em sistema do Ministério da Saúde" que faz o registro dos dados epidemiológicos.

O secretário da Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, destacou que entre os dias 15 e 21 e os dias 22 e 26 houve queda de 15% no número de óbitos e 11,1% no número de casos no Estado. A comparação entretanto não foi feita levando em consideração períodos de tempos iguais e o segundo ínterim é 28% menor que o primeiro, o que favorece redução dos índices registrados nesta semana.