4 motivos para ir a Maresias, no Litoral Norte de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



26/11/2020 | 12:18



Maresias é uma das praias mais badaladas de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. No verão, o local vive lotado de gente que quer ver e ser vista. Há baladas e uma série de atividades na faixa de areia e no mar, que esquentam o clima 24 horas por dia. Confira quatro motivos para ir a Maresias.

Maresias, em São Sebastião

Praia

Maresias ganhou fama mundial graças às suas ondas perfeitas para o surfe. Além disso, a longa faixa de areia clara e fofa se estende do Canto do Moreira, preferido entre os surfistas, ao Canto da Barra, onde as águas são mais tranquilas no encontro do rio com o mar.

Os dois extremos têm bons pontos de mergulho, com piscinas naturais entre as pedras que permitem ver peixes e tartarugas marinhas. Há ainda espaços para futevôlei, beach tennis e outros esportes na areia, além de uma pista de skate na Praça Internacional do Surfe e uma ciclovia.

Ecoturismo

Divulgação Maresias, no Litoral Norte de São Paulo

O ecoturismo é um dos pontos altos de Maresias. Entre as opções de passeios estão a Trilha dos Mirantes, que segue até a praia de Paúba e oferece vistas deslumbrantes, o Poço do Caetano, composto por pequenas quedas d’água e piscinas naturais em meio à Mata Atlântica, e as Cachoeiras do Ribeirão de Itu, na vizinha Boiçucanga.

Hotelaria

Em Maresias há hotéis, pousadas e hostels com diferentes áreas de lazer e serviços. Existem desde empreendimentos pé na areia até pousadas integradas ao verde da Mata Atlântica, com foco em famílias, casais ou grupos de amigos e até mesmo estabelecimentos pet friendly.

Gastronomia

Hambúrgueres, comida natural, os tradicionais sorvetes Rochinha, empanadas e frutos do mar no melhor da culinária caiçara são apenas algumas das opções encontradas em Maresias. Vale lembrar que, no momento, o uso de máscara é obrigatório dentro e fora dos estabelecimentos, sendo permitido retirá-la apenas na hora do consumo de alimentos e bebidas.