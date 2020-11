Vera Fischer fala de pornochanchada e relembra polêmica de filme com Xuxa

26/11/2020 | 12:11



Vera Fischer relembrou com carinho o início de sua carreira, quando fez alguns filmes pornochanchada. Segundo Patricia Kogut, em entrevista para Simone Zuccolotto ela falou sobre o assunto:

- Eu comecei nos anos 1970. Fiz algumas pornochanchadas deliciosas de fazer, com um lado cômico de brincar com os temas da sexualidade. Era muito mais chanchada do que pornô. Eu fiz uns cinco filmes desse tipo, disse.

A atriz ainda relembrou quando o longa-metragem Amor Estranho Amor, de 1982, que estrelou ao lado de Tarcísio Meira e Xuxa Meneghel, foi retirado de circulação, revelando que foi prejudicada financeiramente:

- Não era só eu (que senti). Tinha um elenco enorme... Pena que o público só viu por um tempo. Ele entrou em cartaz nos cinemas, fez ótimo público, mas saiu de circulação. Eu senti muito até porque era coprodutora do filme. O produtor principal era o Anibal Massaíni e nós sentimos no bolso. Eu acho que vão querer lançar novamente nos cinemas ou nas plataformas. E vai ser um ganho... a própria Xuxa disse outro dia que o filme é bom e tem que ser visto. Vai ser bom para a gente.

Questionada sobre os motivos que levaram o filme a sair de circulação, Vera disparou:

- Eu acho que ela (Xuxa) tinha uma equipe muito poderosa. E acho que eles a obrigaram a tirar o filme de circulação. Seminua com um garoto de 12 anos... Eu acho que a situação foi essa.