Ex-atriz mirim, Giovanna Chaves diz que não conseguiu novo trabalho por causa da lipo lad

26/11/2020 | 12:11



Recentemente, Giovanna Chaves, ex-atriz mirim de 18 anos de idade, realizou a lipo lad - procedimento que deixa as famosas com a barriga bem definida. Na época, ela foi duramente criticada por ter feito a cirurgia e internautas apontaram que ela era muito nova para fazer uma mudança assim no corpo.

Após dar detalhes sobre o pós-operatório, a atriz usou o Stories para indicar que perdeu a chance de participar de um projeto por causa da lipo lad. Nos vídeos, ela explica:

- Queria falar com vocês um assunto meio bad, eu tô triste, apesar de não aparentar. Lembra daquele projeto que eu falei pra vocês que eu estava mega ansiosa e que ia ser incrível na minha vida e na minha carreira? Pois é. Não vou mais fazer porque infelizmente a produção achou que eu ia estar um pouco debilitada por conta da lipo e que eu não estava 100% bem. Então eles realmente priorizaram a minha saúde, mas tá tudo certo, em breve outros projetos virão.

Ela continua:

- Eu não tô mal, mas eu queria contar para vocês porque eu senti necessidade de falar uma coisa. Tem muitas portas na nossa vida que se fecham, mas quando uma portinha se fecha, milhares de outras portas maiores abrirão e muitas vezes você não sabe o sentido daquilo ter acontecido na sua vida e lá na frente você vai olhar e falar: realmente, não era para ser. E realmente Deus tem coisas maiores na minha vida. Hoje eu fiquei muito bad, pensei muito, até chorei, perguntei pra Deus: será que realmente eu tenho que desistir? Por que tá dando tudo tão errado na minha vida?

Por fim, Giovanna disse:

- E depois de muito questionar, de muito me culpar, eu cheguei à conclusão que certas coisas são pra ser. E todo mundo tem o seu momento. Às vezes não era o meu momento agora, nesse projeto que eu estava empolgada, mas vai ser o meu momento daqui pra frente. Nessas horas a gente tem que ser otimista e esperar o melhor das situações, ver o melhor das hipóteses e não desanimar.