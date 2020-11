Após confusão dos fãs, Madonna vira assunto nas redes sociais por motivo inusitado

26/11/2020 | 12:10



Na tarde da última quarta-feira, dia 25, o nome de Madonna acabou aparecendo nos trending topics do Twitter que indicam os assuntos mais comentados da plataforma - mas não se engane: apesar de o fato poder gerar certa expectativa sobre um possível lançamento da cantora, tudo não passou de um mal entendido por parte dos internautas.

Quem se aventurou a ver quais eram as mensagens que estavam mantendo o nome da diva em destaque acabou se deparando com diversas homenagens póstumas à estrela, desejando que ela descansasse em paz e exaltando sua carreira. O fato assustou muitos fãs, que passaram a replicar as homenagens antes de pesquisar se a morte da cantora era realmente uma realidade. O que aconteceu, no entanto, foi um pequeno erro de leitura.

Na mesma data, foi noticiado que o jogador de futebol argentino, Diego Maradona, havia morrido após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Com isso, inúmeros ídolos do jogador passaram a lamentar sua morte nas redes sociais - mas os internautas menos atentos parecem ter lido a chamada das notícias rápido demais, e acabaram confundindo o nome Maradona com Madonna!

A situação rendeu muitos tweets engraçados por parte de quem percebeu o erro, apesar do susto inicial - sem falar das próprias homenagens emocionadas por parte dos fãs.