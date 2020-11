Disney anuncia 32 mil cortes de empregos, principalmente em parques temáticos

26/11/2020 | 11:22



A Walt Disney Co. disse que vai demitir cerca de 32 mil funcionários, principalmente em seus parques temáticos, durante o primeiro semestre do ano fiscal de 2021, à medida que a pandemia de covid-19 continua prejudicando seus negócios.

Em comunicado, a empresa alertou que poderá tomar outras medidas, como buscar financiamento extra, suspender o pagamento de dividendos, reduzir investimentos em filmes e conteúdo de TV ou implementar novas ações para reduzir ainda mais seu quadro de funcionários.

A pandemia forçou os parques temáticos da Disney a permanecer fechados ou operar com capacidade reduzida durante boa parte deste ano, e as operações de seus navios de cruzeiro estão suspensas desde o fim do segundo trimestre. Suas lojas de varejo também foram obrigadas a baixar as portas.