Mulher de Ferrugem revela traição do cantor

26/11/2020 | 11:11



Thaís Vasconcellos entregou traição do marido, o pagodeiro Ferrugem, após bate-boca com a suposta ex-amante do cantor Tiee, Ingrid Freitas. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Thaís resolveu apoiar do amigo Tiee e iniciou uma discussão com Ingrid, que afirma ter sido enganada por Tiee. Ela afirma que o rapaz se dizia solteiro quando os dois começaram a namorar.

O que eu penso sobre isso: Achei ridículo a bonita falar que ele era solteiro. Se ele era solteiro, por que nunca foi postada uma foto com ele? Por que a bonita ia pro show 'escondida' e não de mão dada com ele? Sabia muito bem o lugar dela de amante e aceitava feliz da vida. Quer aparecer, arrumar assunto e não passou de mais uma. Todos sabiam, só a mídia que não. Sempre foi a amante e sabe disso. Agora quer vir falar que a vida virou um inferno? Ela está amando essa exposição, porque se não a quisesse ficaria quieta, teria dito Thaís.

Ingrid então rebateu e afirmou que sabia de vários acontecimentos da vida íntima de Ferrugem e Thaís e nunca a julgou:

Ridículo é você, como mulher, falar e me julgar, sendo que não sabe da missa a metade. Tudo o que foi falado corresponde a 10% do que realmente foi. Eu ouvi vários acontecimentos sobre você e seu marido, através dele, e nunca te julguei porque só quem vive sabe.

Fábia Oliveira afirma que Thaís acabou entregando as suspeitas do público que tem acompanhado a briga, de que havia também sido traída pelo marido.

Acontecimentos que provavelmente foram causados por mulheres como você, na época, né? Mas é lindo você procurar seus cinco minutos de fama às custas do casamento dos outros, né? Se foi tão importante assim, por que não respeitou você e essa história toda? Quer aparecer se fazendo de coitada e enganada, teria respondido a esposa de Ferrugem.

A discussão teria sido deletada das redes sociais e Thaís mantém seu perfil no Instagram de forma privada.