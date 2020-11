Borat, assistente de palco do Amor & Sexo, tem rim e intestino atingidos por tiro

26/11/2020 | 11:10



Na tarde da última quarta-feira, dia 25, Bruno Miranda, mais conhecido como Borat, assistente de palco do programa Amor & Sexo de Fernanda Lima, foi atingido por um tiro quando estava a caminho da academia no Recreio do Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A família tem informado sobre o estado de saúde do modelo por meio das redes sociais, sendo que o comunicado mais recente diz o seguinte:

Ele estava acordado, lúcido, orientado e respirando em ar ambiente (sem ajuda). A pressão ainda está um pouco baixa e precisando de noradrenalina. Vamos continuar rezando pela recuperação do nosso guerreiro. Infelizmente ele não poderá receber visitas por conta do decreto do prefeito em relação à pandemia de Covid.

O anterior explicou que Bruno, quando estava a caminho da academia, quis ajudar um casal que havia capotado o carro:

O Bruno estava caminhando sozinho para a academia (seu carro já estava estacionado) quando ocorreu a batida de dois carros. Um dirigido por uma mulher, que estava com o carro capotado no acostamento, e outro dirigido por um policial militar. O Bruno e um casal foram ajudar a tirar a mulher do carro capotado. O policial militar, alterado, entrou em luta corporal com o homem do casal e tentou atirar nele, porém a bala sobrou para o Bruno, perfurando sua região periumbilical à direita.

Logo após a confusão, Bruno foi levado a um hospital após ter o rim direito e o intestino atingidos. Ele primeiramente ficou respirando com a ajuda de aparelhos por conta da pressão arterial que estava baixa.

Segundo informações do jornal Extra, o sargento Fábio dos Santos, que disparou o tiro, teria descido do veículo para discutir com o outro motorista e acabou sacando a arma e atirando. Ele ainda tentou fugir e a arma foi encontrada escondida em uma árvore próxima ao local do crime.

O caso está sendo investigado. O policial foi preso e vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.