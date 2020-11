Felipe Titto posa em jatinho e fala sobre correria do dia a dia: Tem gente que insiste em me chamar de sortudo

26/11/2020 | 10:11



Apesar de algumas celebridades já terem nascido em famílias repletas de fama, outras conquistaram a carreira a partir do zero, como foi o caso do ator e empresário Felipe Titto. No fim da tarde da última quarta-feira, dia 25, o ator usou as redes sociais para desabafar sobre sua rotina corrida de trabalho, e sobre o fato de algumas pessoas não valorizarem seu esforço ao falar sobre sua carreira.

Posando dentro de um jatinho e com uma mochila da marca Gucci ao seu lado, Titto entregou que seu sucesso resulta de muito trabalho duro:

Chega a ser engraçado, mas olhem só. Eu trabalho uma média de 15/16 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, não tiro férias há pelo menos uns 5 anos e tem gente que ainda insiste em me chamar de sortudo pelas minhas conquistas!!! Entendam uma coisa: as melhores e mais relevantes oportunidades da sua vida, virão disfarçadas de trabalho duro!!