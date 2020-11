Megan Fox entra oficialmente com pedido de divórcio de Brian Austin Green

26/11/2020 | 10:11



Dias após aparecer publicamente com o novo namorado, o rapper Machine Gun Kelly, Megan Fox entrou oficialmente com o pedido de divórcio de Brian Austin Green. Segundo o site The Blast, a atriz abriu o processo judicial cerca de seis meses após o anúncio de separação.

A publicação afirma que no mesmo dia em que Megan fez seu pedido de divórcio no Tribunal do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, Brian apresentou sua resposta. Pais de Noah, de oito anos de idade, Bodhi, de seis anos, e Journey, de quatro anos, o site ainda afirmou que, até o momento, o ex-casal não falou sobre a custódia das crianças.

Megan e Brian Austin se relacionaram por mais de dez anos e em 2015 a atriz já havia entrado com o pedido de divórcio, mas eles acabaram reatando.