Mancini revela que Cássio não está lesionado: 'Temos 2 goleiros no mesmo nível'

26/11/2020 | 09:08



A vitória sobre o Coritiba por 1 a 0, na quarta-feira, em Curitiba, trouxe um pouco mais de alívio ao Corinthians, agora mais distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas, ainda antes do jogo, o goleiro Cássio sentiu dores na coxa esquerda no aquecimento e foi substituído por Walter. O técnico Vagner Mancini não teve qualquer preocupação com o ocorrido.

"Sobre os goleiros, é importante passar a informação que o Cássio não está lesionado. Ele sentiu um desconforto no aquecimento e, como nós temos dois goleiros no mesmo nível, a gente optou pela entrada do Walter", afirmou o treinador, ressaltando que o titular teria condição de entrar em campo caso fosse necessário.

"Se a gente tivesse optado pela entrada do Cássio, ele teria condição de entrar no jogo. Foi uma decisão tomada lá em São Paulo de não relacionar três arqueiros porque ele teria condição. Se o Walter fosse expulso, o Cássio entraria normalmente. Talvez com uma certa restrição de bater um tiro de meta, colocaríamos um outro jogador ali", continuou.

Walter foi avisado depois do aquecimento que entraria desde o início da partida e conseguiu fazer defesas seguras durante os 90 minutos no estádio Couto Pereira. Foi o segundo jogo do goleiro no Brasileirão, coincidentemente ambos em Curitiba. No primeiro turno, no mês passado, participou da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corinthians, Cássio será reavaliado pelo departamento médico nesta quinta-feira, já em São Paulo. O próximo compromisso do time, pela 24.ª rodada do Brasileirão, será somente na próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza.