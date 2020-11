Sabrina Sato desabafa sobre estado de saúde do pai e da sogra, internados com coronavírus: Está sendo uma loucura

26/11/2020 | 09:10



Sabrina Sato usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 25, para revelar aos fãs e seguidores sobre como está a saúde de sua família. Ela explicou que seu pai, Omar Rahal, está internado desde o dia 14 de novembro na UTI de um hospital em São Paulo após ser diagnosticado com Covid-19, mas que, finalmente, conseguiu liberação para ir para o quarto, onde seguirá se recuperando.

- Graças a Deus está melhor. Hoje saiu da UTI, foi pro quarto do hospital. A gente tem orado muito. Ele foi internado dia 14 de novembro, um dia antes do aniversário dele, com Covid. Ele fez três exames, dois deram negativo e o terceiro deu positivo. Quando saiu o positivo, como ele é diabético, conversei com médicos e decidimos interná-lo porque seria a melhor forma de tratá-lo. Meu irmão está com ele direto.

Em tom de desabafo, Sabrina, que dias antes também havia sido diagnosticada com a doença, afirmou que o momento de sua vida está sendo uma loucura, já que além do pai, sua sogra, Leda Nagle - mãe de Duda Nagle, também está internada por causa do novo coronavírus:

- Eu fiquei com Zoe, porque Duda está com Leda no hospital e está direto com ela lá. Pra vocês entenderem a loucura desse período.

Duda está com a Leda no hospital. Meu irmão está com meu pai no hospital. Eu ia de vez em quando visitar, mas o problema é que eu não podia visitar antes, porque estava com Covid e estava cuidando a Zoe em casa. Quando passou o período de transmissão, eu comecei essa semana a visitá-lo no hospital. Deixei a Zoe com minha mãe e minha irmã, que elas não pegaram. Está sendo uma loucura. Vou agora visitar meu pai.

A apresentadora afirmou que já está recuperada 100% da doença:

- Eu já estou ótima. Estou 100%. Meu pai está se recuperando. Tenho fé que vai dar tudo certo. A Leda também está bem, está respondendo ao tratamento.

Esperançosa, Sabrina ainda falou que espera que todos consigam se recuperarem logo e poderem se reunir para o aniversário de Zoe, que completará dois anos de idade no dia 29 de novembro:

- Essa semana é aniversário da Zoe, eu queria muito que eles saíssem do hospital e eles estivessem aqui com a gente, para comemorar, cortar um bolinho.

Ela ainda agradeceu todo o apoio que tem recebido e aconselhou que todos se cuidassem em meio à pandemia:

- Minha dica é pra vocês se cuidarem, cuidarem da família de vocês, ficarem atentos, fazerem exames se tiverem sintomas. Não é brincadeira! Confiarem nos médicos, nos profissionais da saúde, que estão prontos para cuidar da gente, com amor pela profissão, pelas pessoas. Eles estão fazendo um trabalho sensacional. (...) Obrigado a todos pelas orações, estou firme e me recuperando a cada dia. Valorizem e respeitem todos profissionais da saúde, eles se arriscam por nós. Tomem muito cuidado e cuidem dos seus familiares, a prevenção é essencial para o controle dessa doença. Fiquem com Deus.

Por fim mostrou o pai deixando a UTI do hospital. Omar, aliás, também deixou seu recado nas redes sociais.

Obrigado a todos pelas orações, estou firme e me recuperando a cada dia. Valorizem e respeitem todos profissionais da saúde, eles se arriscam por nós. Tomem muito cuidado e cuidem dos seus familiares, a prevenção é essencial para o controle dessa doença. Fiquem com Deus, escreveu ao aparecer em foto ao lado da filha e do filho, Karin.