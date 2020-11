Obituário - 26 de novembro de 2020

Ademir Medici



26/11/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 21 de novembro

José Vieira da Silva, 86. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Gonçalves Domingos, 73. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, terça-feira, dia 24 de novembro

Ilza Maria Lessa, 92. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Auxiliadora Macario, 92. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 24.

Pedro Felipe Santiago, 88. Natural de Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.

Lindaura de Oliveira Sá, 87. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Funcionária pública aposentada. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odila Fratta Savane, 82. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Edezio Stival, 82. Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Felipe do Nascimento, 79. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Caetano de Souza Lima, 79. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anelita Francisca Alves, 73. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Armando Tortelli, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Jornalista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Januário Ferreira, 58. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônoma. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Breda Baldon, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, 20 de novembro

Jandira Roman Lopes, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo. Dia 20. Memorial Jardim da Paz, em São Paulo.



São Bernardo, sábado, dia 21 de novembro

Zenaide Martins, 87. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Maria Teixeira Fabiano, 86. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Aparecida Manfredo Paiola, 82. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no Jardim Tupã (São Paulo). Dia 21. Cemitério dos Casa.

Valdir Afonso Russo, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

João Arouca Galvês, 69. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no Centro de Pedra Preta (Mato Grosso). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério de Pedra Preta.

Pérsio de Souza Junior, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Memorial Planalto.

Carlos Cardoso de Oliveira Lima, 67. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Hideaki Arimizu, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim das Flores.

Vera Lucia da Silva Gaspar, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, domingo, dia 22 de novembro

João Trindade, 97. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Gilberto Severiano dos Santos, 93. Natural de Itacaré (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Parque de Cerquilho (São Paulo).



SÃO CAETANO

Jair Antunes Pereira, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 23. Jardim da Colina.

Arnaldo Pecegueiro, 51. Natural de São Bernardo. Residia em Mauá. Dia 23. Velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 21 de novembro

Egma Oliveira do Carmo, 86. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério São João Batista, em São Paulo.

Geralda Santos de Souza, 82. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 23 de novembro

Hatsumi Miyamoto, 94. Natural do Japão. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Nazaré dos Santos, 78. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Terezinha da Silva Ferreira, 76. Natural de Ribeira do Amparo (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Luiz Vital Mendes Filho, 53. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Elizete Maria Lopes Lima, 52. Natural de Água Branca (Piauí). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 24 de novembro

Francisca do Nascimento Pinheiro, 76. Natural de Farias Brito (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Mauá. Dia 24. Cemitério Municipal.

Inês Rosa Coelho, 72. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 21 de novembro

Edleuza Quiteria Pinheiro, 56. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 22 de novembro

João Cunha, 76. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 22. Jardim da Colina.

Elpídio Rodrigues, 68. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Divina Aparecida Castelani Pires, 68. Natural de Caranbola (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Kelly Tavares, 39. Natural de Santo André. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Leandro Martins da Silva, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro de Guaianases, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



Mauá, segunda-feira, dia 23 de novembro

José Donizete Godoi, 64. Natural de Marumbi (Paraná). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Leandro Aparecido da Câmara, 38. Natural de Mauá. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 24 de novembro

Valdemir Ferreira Lima, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Administrador. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ana Paula Araujo Silva, 33. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Aloizio Gomes da Silva, 65. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Pilar Velho. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.