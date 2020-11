Real vence fora, complica a Inter e fica em boa situação na Liga dos Campeões

25/11/2020 | 19:06



Mesmo bastante desfalcado, o Real Madrid conseguiu voltar a vencer na Liga dos Campeões da Europa e ficar em boas condições na briga por uma vaga nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, em partida que teve homenagem a Maradona antes do apito inicial, derrotou a Inter de Milão por 2 a 0, no San Siro, pela quarta rodada do Grupo B.

O triunfo leva o Real Madrid aos sete pontos em segundo lugar na chave, a um do Borussia Mönchengladbach. A Inter agora tem chances remotas de classificação, pois parou nos dois pontos e em último lugar na chave, a dois do terceiro colocado Shakhtar Donetsk. Ainda sem vencer, deve ser eliminada pela terceira vez consecutiva na fase de grupos da competição.

O Real, assim, deu uma demonstração de força, pois teve desfalques em todos os seus setores, incluindo o zagueiro Sergio Ramos e o centroavante Karim Benzema. E suas duas vitórias na fase de grupos, na qual nunca caiu na história do torneio, foram exatamente diante da Inter.

O time espanhol foi superior no duelo desta quarta, impondo ritmo forte desde os minutos iniciais, mesmo atuando no San Siro. Mas a equipe da casa reclamou bastante da arbitragem, por decisões envolvendo eventuais pênaltis e pela expulsão de Vidal.

O JOGO - Se os dois times entraram em campo pressionados, já que ambos estavam fora da zona de classificação às oitavas de final, o Real Madrid tratou de se tranquilizar logo no começo da partida, abrindo o placar aos cinco minutos, com o pênalti convertido por Hazard, após a arbitragem entender que a ação de Barella para travar Nacho foi faltosa.

Em vantagem, o Real ainda teve duas chances claras para ampliar, ambas com Lucas Vásquez. Em uma, ele acertou a trave. Já em outra, não conseguiu chegar a tempo de completar um cruzamento de Hazard.

A Inter demorou muito a reagir. Ameaçou em uma cobrança de falta perigosa de Lukaku, de volta ao time na competição após não atuar em Madri, e reclamou de um pênalti em Vidal. O chileno, irritado, acabou sendo expulso, o que complicou ainda mais a situação do seu time.

As reclamações da Inter em relação ao árbitro continuaram na etapa final, especialmente após Gagliardini se enroscar com Vásquez na grande área. Alheio a essas polêmicas, o Real tratou de decidir o jogo assim que colocou Rodrygo em campo. No seu primeiro toque na bola, aos 13 minutos, aproveitou livre de marcação para tentar completar um cruzamento de Lucas Vásquez da linha de fundo para fazer 2 a 0. A arbitragem, porém, deu gol contra, de Achraf Hakimi, que desviou a bola.

A partir daí, o jogo esfriou. A Inter, em atuação ruim, até buscou o ataque, mas só teve uma boa oportunidade, com Perisic, que parou em Courtois, que, assim, garantiu o triunfo do Real.

PORTO QUASE LÁ - Se o Manchester City se classificou às oitavas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Olympiacos por 1 a 0, o Porto também está quase lá no Grupo C. Nesta quarta-feira, ficou próximo do objetivo ao derrotar o Olympique de Marselha por 2 a 0, na França.

Zaidu Sanusi, aos 39 minutos do primeiro tempo, e Sergio Oliveira, de pênalti, aos 27 da etapa final, definiram o triunfo do Porto, com nove pontos, a três do City. Olympiacos, com três, e o Olympique, que ainda não pontuou, completam a chave.