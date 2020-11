Com time misto, Liverpool perde da Atalanta e adia vaga na Liga dos Campeões

25/11/2020 | 18:52



Com uma formação mista, o Liverpool esteve abaixo do esperado nesta quarta-feira e sofreu sua primeira derrota nesta Liga dos Campeões. Jogando no Anfield, o time inglês foi batido pela Atalanta por 2 a 0 e perdeu a chance de antecipar a classificação às oitavas de final. Uma vitória seria suficiente para selar a vaga.

Apesar do tropeço, o Liverpool segue na primeira colocação da chave, com nove pontos. Ajax, em segundo, e Atalanta vêm logo atrás, com sete pontos cada. O modesto Midtjylland, ainda sem pontuar, ocupa o quarto e último lugar - somente os dois primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.

Nesta quarta, o técnico Jürgen Klopp mandou a campo um time misto por motivos de lesão e também para poupar alguns titulares. A defesa era toda reserva enquanto o ataque tinha Origi formando o trio com Mané e Salah, de volta ao time após se recuperar de covid-19. Roberto Firmino e Diogo Jota começaram no banco.

Depois de levar 5 a 0 do Liverpool na rodada passada, na Itália, a Atalanta fez um jogo mais cauteloso no primeiro tempo. Mas não deixou de levar perigo. Foram duas boas chances de gol nos primeiros 10 minutos de jogo, enquanto o Liverpool ainda tentava se encontrar em campo.

Com um meio-campo formado por Curtis Jones, Wijnaldum e James Milner, o time inglês tinha dificuldade para superar a linha de cinco que a Atalanta apresentava no setor. Assim, a bola não chegava o trio de ataque. Tanto que o Liverpool chegou aos 40 minutos do primeiro tempo sem registrar uma finalização sequer.

No segundo tempo, a Atalanta resolveu ousar mais no ataque - um empate não resolvia os problemas da equipe italiana. Aos 14, após cruzamento da esquerda de Alejandro Gomez, Ilicic se antecipou à marcação e, quase numa dividida com Alisson na pequena área, completou para as redes.

Klopp se assustou com o gol dos visitantes e fez quatro mudanças de uma só vez. Colocou em campo Firmino, Diogo Jota, Andrew Robertson e Fabinho, recuperando parte da defesa e alterando o setor ofensivo.

Três minutos depois da alterações, a Atalanta chegou ao segundo gol. O lance seguiu o mesmo roteiro do primeiro, com um cruzamento da esquerda. Hans Hateboer escorou de cabeça na área e Robin Gosens, sem qualquer marcação quase na pequena área, não teve trabalho para mandar para as redes.

O novo gol obrigou o Liverpool a buscar ainda mais o ataque. A pressão cresceu, mas a defesa da Atalanta, encabeçada pelo brasileiro Rafael Toloi, seguia firme. Sem exibir o mesmo ímpeto de outras partidas, o time inglês diminuiu o ritmo nos minutos finais e ofereceu pouco perigo ao gol italiano.

DAVID NERES MARCA - O Ajax chegou à segunda vitória no Grupo D ao vencer o Midtjylland por 3 a 1, em Amsterdã. O brasileiro David Neres marcou o terceiro gol da equipe holandesa, que contou com lances decisivos também de Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui. O time dinamarquês marcou com Awer Mabil, de pênalti.

O Ajax será o próximo adversário do Liverpool na chave, no dia 1º de dezembro, novamente no Anfield. No mesmo dia, a Atalanta vai receber o Midtjylland. O time inglês confirma a classificação se vencer o rival holandês.