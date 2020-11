Guarani tem cinco desfalques por suspensão contra a líder Chapecoense

25/11/2020 | 17:28



Não bastasse o fato de enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani vai precisar superar os inúmeros desfalques para manter o bom momento contra a Chapecoense, no próximo sábado, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada.

Na vitória sobre o Paraná, por 2 a 1, na última terça-feira, em Curitiba, os zagueiros Romércio e Wálber, o lateral-esquerdo Bidu, o volante Rickson e o meia Lucas Crispim receberam o terceiro cartão amarelo e são baixas.

Por outro lado, o técnico Felipe Conceição tem as voltas do zagueiro/volante Bruno Silva e dos atacantes Pablo e Waguininho, que cumpriram suspensão. O zagueiro Didi, ainda no departamento médico, é dúvida.

"Temos cinco fora, mas temos três atletas voltando também. Temos a situação do Didi, que está retornando também, então vamos para mais uma luta e quem estiver em campo vai dar conta do recado como tem acontecido até agora", destacou o treinador.

No sábado, o Guarani vai buscar a sexta vitória seguida como mandante. A sequência começou justamente com a chegada de Felipe Conceição e as vítimas foram CRB, Cuiabá, Avaí, CSA e Botafogo-SP.

Invicto há quatro jogos, o time campineiro se distanciou de vez da zona de rebaixamento e já começa a sonhar com o G-4. O Guarani é o 11º colocado, com 31 pontos, seis a menos que o quarto colocado, o Juventude.