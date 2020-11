Acidente entre ônibus e carreta deixa 41 mortos no interior de SP

25/11/2020 | 16:54



Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos 41 mortos e 15 feridos na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (Rodovia SP 249), entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, no interior do Estado de São Paulo, a cerca de 350 quilômetros da capital, na manhã desta quarta-feira, 25. O número de vítimas foi confirmado pela porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, capitã Aline Camargo. Segundo ela, 37 pessoas morreram no local e quatro em hospitais para onde foram levadas em estado grave.

De acordo com o tenente Alexandre Guedes, também porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, o ônibus transportava funcionários de uma fábrica de jeans na região e colidiu com uma carreta que levava esterco.

"Foram resgatadas 15 pessoas com vida, mas algumas faleceram. O motorista da carreta foi socorrido, mas não temos o estado de saúde dele. A ocorrência foi atendida pelo policiamento rodoviário e a gente mobilizou reforços de Avaré, Ourinhos e Itapetininga."

Segundo o tenente Guedes, com o impacto, os dois veículos ficaram destruídos e muitas vítimas ficaram presas nas ferragens. O ônibus levava o motorista e 51 trabalhadores. A carga da carreta também foi lançada sobre as vítimas. A carreta teve a cabine totalmente destruída e foi parar a 20 metros da estrada.

A tragédia aconteceu por volta das 6h30, na altura do km 172 da rodovia, que liga a cidade a Taquarituba. A ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Rodoviária Estadual e por equipes do Corpo de Bombeiros de cidades próximas, que divulgaram, mais cedo, números diferentes de mortos - entre 22 e 25.

O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Saúde, Jean Gorinchteyn, estão a caminho do local a pedido do governador João Doria (PSDB). Eles vão coordenar os resgates, visitar os hospitais que receberam as vítimas e agilizar o processo de liberação dos corpos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as unidades do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, Botucatu e Itapetininga foram acionadas, tendo em vista o grande número de óbitos.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, cinco viaturas e 19 homens da corporação estão no local. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros de Piraju, enviou outras quatro viaturas da cidade vizinha para atendimento às vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Taquarituba e Avaré também foram mobilizadas para ajudar nos trabalhos de resgate.

Os feridos em estado grave foram transportados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para as Santas Casas de Taguaí, Fartura e Taquarituba. Um helicóptero da PM foi usado no resgate de feridos.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que está dando suporte no direcionamento dos feridos para hospitais de referência da região. "Os 11 sobreviventes foram levados inicialmente a hospitais de Fartura, Taguaí e Taquarituba. Já foi viabilizada transferência de outros cinco pacientes para serviços mais complexos, sendo dois para o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e outros três para a Santa Casa de Avaré."

A pasta disse ainda que o Hospital de Clínicas de Botucatu recebeu um homem de 26 anos e uma mulher que ainda não foi identificada. Eles estão em estado grave e com intubação.

A maioria das vítimas é de Itaí, cidade da região. Elas seguiam no fretado, da empresa Star Turismo, para trabalhar em uma confecção de Taguaí, um polo têxtil com pequenas confecções. Os corpos das vítimas estavam sendo levados para o IML de Avaré.

Conforme a assessora de gabinete da prefeitura de Itaí, Camila de Almeida Tristão, até as 11h30 horas, tinham sido confirmadas 30 mortes de moradores da cidade, mas ainda havia vítimas sendo socorridas no local.

"É uma tragédia, a população está chocada", disse. Segundo ela, a prefeitura montou um ponto de apoio às famílias na secretaria de assistência social do município. "Estamos com equipe para dar apoio psicológico e também o transporte para quem tem familiares em hospitais da região". O prefeito Thiago Michelin (Republicanos) decretou luto oficial de três dias.

Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Taguaí lamentou a tragédia e também decretou luto oficial de três dias na cidade. "Externamos nossos sinceros sentimentos às famílias, amigos, à empresa e colegas de trabalho destes que se foram."

De acordo com o tenente Guedes, o acidente aconteceu em uma curva da rodovia, de pista simples, e é possível que um dos veículos tenha invadido a pista contrária, mas apenas a investigação e a perícia podem apontar as causas da colisão.

Já segundo a capitã Aline, as informações preliminares dão conta de que o ônibus teria saído da sua faixa de rolamento e invadido a pista contrária, provavelmente tentando ultrapassar um veículo parado sobre a pista, o que será investigado.

O acidente causou a interdição total da pista pelo menos até as 12 horas. O proprietário da empresa Star Turismo informou que, no momento, se dedica a dar atendimento às vítimas da tragédia e se pronunciará oportunamente.

Vítimas necessitam de doação de sangue

No Dia Nacional do Doador de Sangue, o Governo de São Paulo convoca os cidadãos da região a colaborarem com doações o mais rápido possível. Muitas das vítimas do acidente em estado grave dependem de doação de sangue. Basta procurar o Hemocentro de Botucatu e agendar a doação pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.