Márcio Garcia revela nas redes sociais que seu pai não está mais entubado

25/11/2020 | 16:11



Márcio Garcia comentou que seu pai está internado por conta do novo coronavírus, e quase toda semana o apresentador vai em suas redes sociais comentar sobre o caso e agradecer aos fãs e seguidores por estarem seguindo em uma rede de orações pelo pai dele.

E nesta quarta-feira, dia 25, não foi diferente. Márcio Garcia contou que, Carlos Alberto Tavares Machado, seu pai, teve ótimos avanços de uma noite para a outra e já não está mais entubado, e respira de forma independente após ficar quase uma semana em estado grave.

Estou passando por aqui para mandar notícias, tem muita gente me perguntando sobre o estado do meu pai, seu Machado, ele está se recuperando muito bem, foi extubado já tem 24 horas. Ele precisa de 48 horas para ter total segurança, mas já é um grande primeiro passo. Nível de infecção bem baixo, praticamente zero, tomando muito pouco medicamento.

E como a corrente de vibrações é tão grande que o apresentador resolveu deixar claro todas as formas de vibrações que chegou ao seu pai e ele também, e nada melhor do que agradecer, não é mesmo!?

Então, queria agradecer muito a cada um de vocês que torceu, vibrou, orou, rezou e continua torcendo pela recuperação dele. Cada um de vocês foi fundamental nesse processo de fé e ele está respondendo muito bem. Estou aqui com a Andréa, estamos voltando de Manaus. Um beijo a todos, daqui a pouco o Machadão vai estar com a gente, com os filhos, com os netos, com as noras, com os genros e com a mulher dele que ele tanto ama.