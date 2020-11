Sequência de O Poderoso Chefinho ganha trailer

25/11/2020 | 15:13



Se você é apaixonado por animações, sem dúvidas que vai ficar muito contente com uma notícia dessas. A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira, dia 25, um pôster com um trailer dublado de O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família, que nada mais é do que a continuação do desenho que foi lançado em meados de 2017.

Os personagens originais são encontrados na forma adulta, mas não por muito tempo porque a filha bebê de um dele logo transforma os irmãos que são uns birrentos novamente em criança para os três se juntarem nos negócios da família, o que nada mais é do que uma espionagem infantil.

O filme será novamente dirigido por Tom McGrath e volta a trazer a voz de Alc Baldwin, como Ted, o bebê chefinho, em sua versão original em Inglês. Mas houve uma mudança no intérprete de Tim, o irmão mais velho dele, James que está presente no filme do Sonic substituiu Tobey Maguire e Miles Bakshi, que dublavam o personagem no primeiro filme.

A estreia de O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família está prevista para o dia 25 de março, no Brasil.