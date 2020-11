Michel Teló relembra foto de infância e surge irreconhecível

25/11/2020 | 14:11



A gente sabe muito bem que os famosos mudam bastante ao longo do tempo - mas as mudanças mais perceptíveis são aquelas de antes e depois da fama! Michel Teló, por exemplo, era quase irreconhecível em sua época de escola!

O cantor compartilhou, na tarde da última terça-feira, dia 24, uma foto de quando era bem mais novo e tinha uma banda em seu colégio. Na legenda, ele relembrou os bons tempos:

Com vocês, o Grupo Guri! Sim. Esse era o nome da minha primeira banda. Foi aí que comecei minhas primeiras apresentações no colégio. Ao mesmo tempo, já colocamos na cabeça que também iríamos começar a tocar em bailes. Foi nesse momento que realmente entendi minha missão: estar no palco profissionalmente para alegrar as pessoas. Nessa foto, estou eu e minha grande companheira: a minha sanfoninha, depois de uma apresentação no colégio Dom Bosco.