Filha de Fernando Vannucci faz homenagem póstuma ao apresentador

25/11/2020 | 14:10



Na última terça-feira, dia 24, morreu o jornalista, apresentador e comentarista Fernando Vannucci, que desde então tem recebido diversas homenagens póstumas. E na noite do ocorrido, sua filha mais nova, Júlia Vanucci, usou o Instagram para realizar uma última despedida.

Nos Stories da rede social, a caçula compartilhou algumas das homenagens feitas por amigos de seu pai, além de publicar uma foto ao lado do pai e dos irmãos Fernando e Frederico, e outra de um de seus aniversários quando criança. Já no feed, a moça recordou um clique com o apresentador, que você vê em destaque acima, e admitiu já estar sentindo falta do mesmo:

A vida é mesmo um sopro! Essa foto tem mais de 15 anos? Assim que vou lembrar de você "Pinho". Te amo e já estou com muita saudade. Com carinho, "Juleba" - como você costumava me chamar.