Mc Mirella diz que participantes de A Fazenda 12 têm medo de se indispor com Jojo Todynho

25/11/2020 | 14:10



Na manhã dessa quarta-feira, dia 25, Mc Mirella marcou presença no Hoje em Dia, programa da Record, e abriu o jogo sobre a sua eliminação de A Fazenda 12. Em conversa com os apresentadores Cesar Filho, Renata Alves e Keila Jimenez, a funkeira foi questionada sobre quem era mais difícil de lidar na casa: Lidi Lisboa ou Jojo Todynho?

- Bom, eu saí de lá gostando muito das duas, mas tive briga com as duas lá dentro. É difícil porque as duas têm seus defeitos e qualidades, Mirella respondeu, tentando não causar polêmica.

Keila, então, quis saber:

- Mas você acha a Jojo meio dona da casa?

- Sim, a Jojo manda mais, a galera já baixa a guarda, respeita mais. A Lidi quando reclama a galera não gosta muito, não, e já começa a ficar de zumzumzum. Quando é a Jojo, a galera já dá uma baixada na guarda, respondeu a cantora.

Por fim, ela não pensou duas vezes ao responder se os confinados têm medo de se indispor com Jojo:

- Sim. A galera tem um medo de se indispor com a Jojo lá dentro, sim.

Eita!