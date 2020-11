Diego Maradona morre na Argentina

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 13:40



O jornal Clarín, da Argentina, informou há pouco que o ex-jogador Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira, 25, após não resistir a uma parada cardiorrespiratória. Aos 60 anos, ele estava em recuperação de uma cirurgia na cabeça, a qual passou há três semanas para conter hemorragia no cérebro.

Campeão do mundo pela Argentina em 1986, ficou marcado pela raça, pela entrega em campo, pelo amor à sua pátria e também por polêmicas dentro e fora de campo, afinal, quem não se lembra da ''''''''mano de Dios'''''''', como ficou apelidado o gol de mão marcado pelo camisa 10 contra a Inglaterra, justamente naquele Mundial vencido pelos hermanos, ou então seus recorrentes envolvimentos com drogas.

Maradona esteve na região em 2006. Na oportunidade, participou de um amistoso de showbol no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo entre Brasil x Argentina, com a participação de outros atletas como Dunga, Djalminha, Bebeto, Mancuso e outros craques. Na oportunidade, inclusive, ganhou uma camisa do São Bernardo FC, com a qual posou para fotos.